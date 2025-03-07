NYT: Трамп заявил о необходимости пересмотра договора о границе с Канадой

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Президент США Дональд Трамп отметил необходимость пересмотра договора о границе с Канадой, который действует с 1908 года. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

В рамках двух телефонных переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо 3 февраля глава Белого дома выразил недовольство торговыми барьерами, включая защиту канадского молочного сектора и налоги. Кроме того, Трамп оспорил легитимность демаркационного договора и предложил пересмотреть раздел озер и рек.

Как подчеркнуло издание, канадские чиновники восприняли заявления президента США всерьез.

США в начале февраля начали вводить пошлины на товары из Китая, Канады и Мексики. Впоследствии администрация Трампа приняла решение приостановить введение пошлин на канадские и мексиканские товары на 30 дней.

В марте Трамп подписал указы о новой отсрочке введения 25-процентных импортных пошлин на товары из Канады и Мексики. Он также подчеркнул, что после этой даты США будут взимать пошлины с товаров из других стран в соответствии с тарифами, которые те применяют в отношении американской продукции.

