Трюдо заплакал на своей последней пресс-конференции перед отставкой

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Джастин Трюдо заплакал в Оттаве на своей последней пресс-конференции в качестве премьер-министра Канады. Об этом сообщает New York Post.

Трюдо не смог сдержать слез, когда говорил о напряженных отношениях с президентом США Дональдом Трампом и о пошлинах, которые тот ввел во время его премьерства.

Политик заявил, что на протяжении всего времени, что он занимал должность, он ставил канадцев на первое место. Также премьер заявил, что даже в последние дни на месте в правительстве он продолжит поддерживать население страны.

"Мы не подведем канадцев сегодня и в будущем", – сказал Трюдо.

Канадский премьер-министр объявил, что хочет покинуть должность главы правительства и лидера правящей в Канаде Либеральной партии, в начале января. При этом желание Трюдо уйти в отставку поддержали более 80% населения страны. Выборы на должность нового лидера партии пройдут 9 марта.