Трюдо планирует посвящать больше времени семье после отставки

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо планирует посвящать больше времени семье и отдыху после запланированного ухода в отставку. Об этом он сообщил телеканалу MSNBC.

Трюдо отметил, что с нетерпением ждет возможности сделать перерыв от работы.

Трюдо задумался о своей отставке после того, как в середине декабря 2024 года вице-премьер и министр финансов Канады Христи Фриланд сообщила о своем уходе в отставку.

Позже канадский премьер-министр официально объявил, что хочет покинуть должность главы правительства и лидера правящей в Канаде Либеральной партии.

Между тем либеральная партия Канады объявила о проведении выборов нового лидера 9 марта. На данный момент только один кандидат официально объявил о своем намерении участвовать в гонке за пост премьер-министра – депутат Чандра Арья.