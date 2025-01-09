Global News: более 80% канадцев поддерживают решение Трюдо уйти в отставку

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Решение премьер-министра Канады Джастина Трюдо уйти в отставку было одобрено 81% жителей страны, пишет RT со ссылкой на телеканал Global News.

Как показал опрос исследовательской компании, из них более половины опрошенных выразили "решительное одобрение".

Между тем многие иммигранты указывают на неспособность Канады создать им хорошие условия. Так, согласно опросу, 42% приехавших в последние годы в Канаду иммигрантов изъявили желание переехать в более достойное государство. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, который по заказу телеканала СВС провела исследовательская компания Pollara Strategic Insights.

Кроме того, 80% принявших участие в опросе людей подчеркнули, что в Канаде нет необходимого количества доступного жилья и инфраструктуры. Еще 14% респондентов признались, что до сих пор не трудоустроены.

Трюдо задумался о своей отставке после того, как в середине декабря 2024 года вице-премьер и министр финансов Канады Христи Фриланд сообщила о своем уходе в отставку.

Позже канадский премьер-министр официально объявил, что хочет покинуть должность главы правительства и лидера правящей в Канаде Либеральной партии. Он сделает это после того, как будет выбран новый председатель фракции.