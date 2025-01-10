Выборы нового главы правительства Канады пройдут 9 марта

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Либеральная партия Канады объявила о проведении выборов нового лидера, который будет руководить правительством после того, как Джастин Трюдо покинет пост премьер-министра. Выборы пройдут 9 марта, сообщила фракция на сайте.

После проведения тщательного и безопасного общенационального процесса состоится выбор нового лидера партии среди зарегистрированных членов фракции, уточнила пресс-служба.

На данный момент только один кандидат официально объявил о своем намерении участвовать в гонке за пост премьер-министра – депутат Чандра Арья.

Однако есть и другие претенденты на эту должность. Среди них – известные политические деятели, такие как министр иностранных дел Мелани Жоли, министр занятости Стивен Маккиннон, министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон и министр инноваций Франсуа-Филипп Шампань.

Трюдо задумался о своей отставке после того, как в середине декабря 2024 года вице-премьер и министр финансов Канады Христи Фриланд сообщила о своем уходе в отставку.

Позже канадский премьер-министр официально объявил, что хочет покинуть должность главы правительства и лидера правящей в Канаде Либеральной партии.