Трамп вновь отложил пошлины на импорт из Канады и Мексики

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Президент США Дональд Трамп подписал указы о новой отсрочке введения 25-процентных импортных пошлин на товары из Канады и Мексики, которые регулируются трехсторонним торговым соглашением. Об этом он заявил журналистам в Белом доме, передает ТАСС.

"Большое дело произойдет 2 апреля, когда будут введены ответные пошлины", – сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что после этой даты США будут взимать пошлины с товаров из других стран в соответствии с тарифами, которые те применяют в отношении американской продукции. Глава Белого дома подчеркнул, что подобное решение принято в последний раз и его администрация не планирует дальнейших отсрочек или корректировок по введению пошлин.

США еще в начале февраля начали вводить пошлины на товары из Китая, Канады и Мексики. Впоследствии администрация Трампа приняла решение приостановить введение пошлин на канадские и мексиканские товары на 30 дней.

В марте начали действовать увеличенные таможенные пошлины на товары, поставляемые из КНР (20%). Как объяснил Трамп, Китай не принял адекватных шагов для смягчения кризиса с запрещенными наркотическими веществами. Власти КНР, в свою очередь, предупредили об ответных мерах.

