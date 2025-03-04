КНР примет ответные меры против пошлин США

Фото: 123RF/alexan107

КНР примет контрмеры для защиты своих прав и интересов в ответ на повышение администрацией США пошлин на китайские товары. Об этом со ссылкой на заявление Минкоммерции Китая сообщает ТАСС.

"Китай выражает резкое недовольство и решительный протест и примет ответные меры для твердой защиты своих прав и интересов", – сообщили в ведомстве.

Ранее президент США Дональд Трамп принял решение увеличить таможенные пошлины на товары, поставляемые из Китая, в два раза, с 10 до 20%. По мнению американского президента, КНР не приняла адекватных шагов для смягчения кризиса с запрещенными наркотическими веществами.

До этого стало известно, что администрация президента США также потребовала от Мексики установить торговые пошлины на импорт товаров из Китая.

