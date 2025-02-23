Bloomberg: команда Трампа потребовала от Мексики увеличить пошлины против Китая

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Администрация президента США Дональда Трампа требует от Мексики установить торговые пошлины на импорт товаров из Китая. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

"Администрация Трампа заявила мексиканским чиновникам, что им следует установить собственные пошлины на китайский импорт в рамках усилий по избежанию тарифов, которыми угрожает президент Дональд Трамп. Министр торговли Говард Лютник был среди официальных лиц США, которые передали это сообщение на встрече в четверг в Вашингтоне", – указано в сообщении.

Мексиканскую сторону на переговорах представлял в том числе министр экономики страны Марсело Эбрард. Отмечается, что Мексика не взяла на себя никаких обязательств в отношении Китая в ходе встречи, однако договорилась с США о создании рабочей группы из представителей обеих стран для дальнейшего изучения вопроса.

В начале февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Китая. Речь идет о товарах, на которые раньше распространялся беспошлинный ввоз по критерию минимальной стоимости (de minimis). Теперь они лишатся такого статуса. Решение было принято в целях борьбы с поставками наркотических веществ.

В ответ на этой Китай с 10 февраля ввел пошлины на импорт американских энергоресурсов, включая нефть, уголь и СПГ. Пошлиной в 10% будет облагаться американская нефть, а уголь и СПГ – в 15%. Кроме того, пошлина в 10% введена в отношении многолитражных автомобилей из США, пикапов и сельхозтехники.

В посольстве КНР в Вашингтоне назвали данные ответные меры полностью обоснованными и справедливыми. Дипломаты отметили, что они были приняты в соответствии с соответствующими законами, нормативными актами и основными принципами международного права.