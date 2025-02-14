Трамп заявил, что БРИКС "мертв" после его угроз пошлинами

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что БРИКС "мертв" после его угроз ввести пошлины против объединения. С таким заявлением он выступил в Белом доме.

Трамп вновь раскритиковал объединение за попытку создать новую валюту или другую альтернативу американскому доллару в мировой торговле.

"Если БРИКС хочет играть в игры, эти страны не будут торговать с нами. Мы не будем с ними торговать. А если торговля и будет вестись, то как минимум по 100-процентному тарифу", – приводит ТАСС слова президента США.

Трамп неоднократно выступал с угрозами ввести пошлины против стран БРИКС, если они попытаются создать собственную валюту или поддержат любую другую в качестве замены доллара США в международной торговле.

Вместе с тем, как отметили в Кремле, страны БРИКС не обсуждают создание общей валюты. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что в объединении говорят о создании новых совместных инвестиционных платформ, которые позволят совместно осуществлять инвестиции в третьи страны.