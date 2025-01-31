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31 января, 13:33

Экономика

Песков заявил, что БРИКС не обсуждает создание общей валюты

Фото: 123RF/alexan107

Страны БРИКС не обсуждают создание общей валюты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В БРИКС говорят о создании новых совместных инвестиционных платформ, которые позволят совместно осуществлять инвестиции в третьи страны", – отметил официальный представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС торговыми пошлинами в размере 100%, если они попытаются создать свою собственную валюту или поддержат любую другую в качестве замены американского доллара на международном рынке.

Кроме того, Владимир Путин подчеркивал, что создание единой валюты БРИКС не рассматривается, так как данный вопрос еще "не созрел".

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