31 января, 13:33Экономика
Песков заявил, что БРИКС не обсуждает создание общей валюты
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Страны БРИКС не обсуждают создание общей валюты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В БРИКС говорят о создании новых совместных инвестиционных платформ, которые позволят совместно осуществлять инвестиции в третьи страны", – отметил официальный представитель Кремля.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС торговыми пошлинами в размере 100%, если они попытаются создать свою собственную валюту или поддержат любую другую в качестве замены американского доллара на международном рынке.
Кроме того, Владимир Путин подчеркивал, что создание единой валюты БРИКС не рассматривается, так как данный вопрос еще "не созрел".