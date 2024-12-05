Путин призвал обеспечить низкие издержки для рубля в международных расчетах

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Власти РФ должны обеспечить удобство и низкие издержки для использования рубля в международных расчетах. Это нужно для усиления нацвалюты, заявил Владимир Путин в рамках совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Главное, что это востребовано", – уточнил президент.

По словам российского лидера, из-за санкций у бизнеса РФ меньше возможностей применять инфраструктуру Запада, поэтому Россия работает над собственными решениями.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что объем взаимных расчетов в национальных валютах при ведении внешней торговли между странами, входящими в состав БРИКС, достиг почти 65%. При этом тот же показатель в расчетах РФ со странами ШОС и Евразийского экономического союза превысил 90%.

Между тем страны БРИКС пока не приступили к созданию системы, которая стала бы альтернативой SWIFT, сообщал Путин. На данный момент страны объединения используют систему России, предложенную Центральным банком. Российский лидер отмечал, что вопрос создания единого финансового инструмента очень важен.

