ЦБ опроверг информацию об увеличении количества денег в экономике из-за цифрового рубля

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Выпуск цифрового рубля не приведет к увеличению количества денег в экономике, изменится не объем денежной массы, а ее структура. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект основных направлений государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов, который Центробанк России направил в Госдуму.

"После введения цифрового рубля Банк России продолжит таргетировать инфляцию. Появление цифровой формы национальной валюты не повлияет на механизмы реализации денежно-кредитной политики. Банк России продолжит управлять ставками денежного рынка, проводя операции по предоставлению ликвидности банкам и ее абсорбированию", – отмечается в проекте ЦБ.

По данным регулятора, появление цифрового рубля не окажет инфляционного давления.

Между тем 1 июля 2025 года крупнейшие российские банки обеспечат возможность проводить операции с цифровыми рублями. Предполагается, что клиенты смогут открывать и пополнять счета цифрового рубля, делать переводы, а также принимать цифровые рубли в своей инфраструктуре.