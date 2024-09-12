Банки РФ к 1 июля 2025 года обеспечат возможность проводить операции с цифровыми рублями

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Крупнейшие банки в России к 1 июля 2025 года должны будут обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями. Соответствующие предложения направлены в Минфин России, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Предполагается, что клиенты смогут открывать и пополнять счета цифрового рубля, делать переводы, а также принимать цифровые рубли в своей инфраструктуре.

"С этого момента планируется запустить широкое использование цифровой национальной валюты. Важно, чтобы она была доступна гражданам и бизнесу и при желании они могли ею свободно пользоваться наравне с наличными и безналичными средствами", – говорится в сообщении регулятора.

Остальным банкам с универсальной лицензией предоставляется больше времени на доработку своих систем.

При этом также планируется установить сроки обязательного приема оплаты в цифровых рублях для торговых и сервисных предприятий. Компании с годовой выручкой более 30 миллионов рублей должны будут это делать с 1 июля 2025 года, более 20 миллионов – с 1 июля 2026 года, все другие – с 1 июля 2027 года.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина допускала внедрение цифрового рубля с июля 2025 года. У этой валюты есть явные преимущества – бесплатные переводы для граждан и более низкие комиссии, чем по картам, для бизнеса, указала она.

Между тем биткоины можно будет обменять на цифровые рубли в ближайшем будущем. Об этом сообщал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.