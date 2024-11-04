Лавров заявил, что доля расчетов в национальных валютах в рамках БРИКС достигла 65%

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Объем взаимных расчетов в национальных валютах при ведении внешней торговли между странами, входящими в состав БРИКС, достиг почти 65%, сообщил глава МИД России Сергей Лавров в ходе международного научно-фантастического симпозиума "Создавая будущее".

При этом тот же показатель в расчетах РФ со странами ШОС и Евразийского экономического союза превысил 90%, передает слова министра ТАСС.

По его словам, Россия намерена продолжать реализовывать свою значимую роль в этом процессе. Глава ведомства пояснил, что она объясняется положением страны как четвертой мировой экономики по паритету покупательной способности, в соответствии с данными Международного валютного фонда. Значимость России в этом вопросе также обеспечена тем, что страна является крупнейшей ресурсной державой, подчеркнул Лавров.

Он также напомнил, что во время председательства России в БРИКС была организована работа по созданию новых платежных платформ. Она будет продолжена и в период бразильского представительства в 2025 году, отметил министр.

"Некоторые эксперты прогнозируют не только укрепление роли национальных и региональных валют в международной торговле, но и формирование нескольких макрорегионов со своими стандартами, нормами регулирования и цепочками добавленной стоимости в условиях, когда в силу эгоистичных действий Соединенных Штатов некогда глобальная система быстро фрагментируется", – резюмировал Лавров.

При этом страны БРИКС пока не приступили к созданию системы, которая стала бы альтернативой SWIFT, сообщил ранее Владимир Путин. На данный момент страны объединения используют систему России, предложенную Центральным Банком. Российский лидер отметил, что вопрос создания единого финансового инструмента очень важен, однако главная проблема в нем – расчеты.