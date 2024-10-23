Совфед одобрил закон о регулировании цифровой валюты в России

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Совет Федерации на заседании одобрил закон о регулировании оборота цифровой валюты. Об этом пишет ТАСС.

Изменения оформлены как поправки во второму чтению законопроекта, устанавливающего обязательную проверку годового отчета о формировании целевого капитала НКО. Инициатором поправок выступил глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

Теперь правительство способно запрещать майнинг цифровой валюты в российских субъектах или на их отдельных территориях, а также устанавливать порядок и случаи введения этого запрета. Такие изменения будут внесены в закон "Об электроэнергетике". Кроме того, кабмин сможет устанавливать требования к деятельности оператора майнинговой инфраструктуры, характеру и объему оказываемых им услуг.

Расширяется и круг субъектов – получателей адреса-индентификатора цифровой валюты. Эти корректировки вносятся в закон "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты".

Федеральная налоговая служба будет вести реестр майнеров, а также исключением оттуда лиц и аккумулированием информации по ведению реестра. При этом оператор майнинговой инфраструктуры не вправе оказывать услуги по ее предоставлению майнерам, которые не были включены или исключены из реестра.

Документ вступит в силу с 1 ноября текущего года.

Между тем российский Минфин не ожидает существенных доходов бюджета от майнинга. Результат майнинга – это криптовалюта, которая, согласно новому закону, может быть средством платежа в торговле с зарубежными партнерами, сказал глава ведомства Антон Силуанов.

Кроме того, добавил министр, принято решение о возможности использования цифровых финансовых активов, в том числе иностранных, для расчетов за импорт и экспорт.