Центробанк заявил о готовности к международным расчетам в цифровых валютах

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ЦБ РФ готов проводить международные расчеты в цифровых валютах, но для этого нужно прийти к согласию с другими странами, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Да, есть перспективы в использовании цифровых финансовых активов, цифровых валют центральных банков", – отметила глава ЦБ.

Набиуллина указала на то, что не может говорить конкретнее по понятным причинам, однако подтвердила, что работы со странами-партнерами ведутся в двустороннем формате и в многостороннем формате, включая БРИКС.

Между тем Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 19% годовых. Это стало ответом на инфляционное давление. Так, годовая инфляция в стране по итогам 2024 года может превысить прогноз в виде 6,5–7%.

