13 сентября, 16:47Экономика
Центробанк заявил о готовности к международным расчетам в цифровых валютах
Фото: 123RF/mistervlad
ЦБ РФ готов проводить международные расчеты в цифровых валютах, но для этого нужно прийти к согласию с другими странами, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Да, есть перспективы в использовании цифровых финансовых активов, цифровых валют центральных банков", – отметила глава ЦБ.
Набиуллина указала на то, что не может говорить конкретнее по понятным причинам, однако подтвердила, что работы со странами-партнерами ведутся в двустороннем формате и в многостороннем формате, включая БРИКС.
Между тем Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 19% годовых. Это стало ответом на инфляционное давление. Так, годовая инфляция в стране по итогам 2024 года может превысить прогноз в виде 6,5–7%.
Центробанк повысил ключевую ставку до 19%