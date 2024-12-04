Путин опроверг угрозы Трампа в адрес стран БРИКС

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Владимир Путин в курсе слов избранного президента США Дональда Трампа, который якобы угрожал ввести санкции против стран, отказавшихся от доллара. На форуме ВТБ "Россия зовет!" он указал, что Трамп не делал таких заявлений.

"Он говорил, что, если кто-то будет запрещать использовать доллар, ограничивать его, он будет соответствующим образом реагировать. Это не одно и то же. Одно дело запрещать использовать доллар, другое дело его не использовать", – сообщает News.ru со ссылкой на Путина.

По словам главы государства, Трамп не был в Белом доме четыре года, за которые произошли изменения в мировой и американской экономике. Как подчеркнул Путин, его преемники и политические противники пытались подорвать фундаментальные основы валюты.

Ранее Трамп заявил, что США введут торговые пошлины на товары из стран БРИКС, если они создадут новую валюту или откажутся от американского доллара. Он предупредил, что государства объединения должны будут принять обязательства не создавать и не поддерживать аналог доллара.

При этом Путин говорил, что создание единой валюты БРИКС пока не рассматривается, поскольку данный вопрос еще не созрел. Однако сотрудничество в рамках объединения не направлено против доллара и прочих валют, уточнял его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

