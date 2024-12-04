Путин счел, что Трамп не нуждается в советах и рекомендациях

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Владимир Путин заявил, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не нуждается в советах и рекомендациях.

Так президент РФ ответил на вопрос, затронет ли он в разговоре с республиканцем ситуацию с угрозами Трампа в адрес БРИКС за отказ от использования доллара.

Ранее российский лидер заявил, что к Трампу в ходе избирательной кампании применялись "абсолютно нецивилизованные средства борьбы – вплоть до попытки убийства, причем неоднократной". Он также назвал нападки на семью Трампа "омерзительными".

Вместе с тем Путин назвал будущего главу США умным и опытным политиком. Он обратил внимание, что Трамп способен найти решение проблемам.