Владимир Путин считает, что Дональд Трамп не в безопасности

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Владимир Путин считает, что избранный президент США Дональд Трам все еще не в безопасности.

Российский лидер заявил, что к Трампу в ходе избирательной кампании применялись "абсолютно нецивилизованные средства борьбы – вплоть до попытки убийства, причем неоднократной". Путин также назвал нападки на семью Трампа "омерзительными".

"У нас бандиты так не делают: когда группировки криминальные между собой борются, женщин и детей не трогают, оставляют их в покое <...> А эти трогали. Это настолько омерзительно, что лишний раз подчеркивает все падение сегодняшнее американской политической системы", – сказал глава РФ.

Вместе с тем Путин назвал будущего главу США умным и опытным политиком. Он обратил внимание, что Трамп способен найти решение проблемам.

Помимо это, Путин подчеркнул, что Россия готова к диалогу со Штатами, в том числе и с администрацией Трампа. Однако администрация действующего президента США Джо Байдена может помешать Трампу в отношениях с РФ, заметил глава государства.

Он также отказался комментировать переговоры Трампа и Байдена, аргументировав решение тем, что не знает, о чем говорили политики.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия готова к нормализации отношений с США, однако не собирается "танцевать танго в одиночку". По его словам, изначально "санкционную гонку" начинала не Москва, а Вашингтон.

Он добавил, что РФ не будет снимать санкции с сенатора от Флориды Марко Рубио, выдвинутого Трампом на пост госсекретаря, пока под рестрикциями США находится глава МИД РФ Сергей Лавров.