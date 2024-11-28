Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 ноября, 17:31

Политика

Владимир Путин считает, что Дональд Трамп не в безопасности

Фото: 123RF/palinchak

Владимир Путин считает, что избранный президент США Дональд Трам все еще не в безопасности.

Российский лидер заявил, что к Трампу в ходе избирательной кампании применялись "абсолютно нецивилизованные средства борьбы – вплоть до попытки убийства, причем неоднократной". Путин также назвал нападки на семью Трампа "омерзительными".

"У нас бандиты так не делают: когда группировки криминальные между собой борются, женщин и детей не трогают, оставляют их в покое <...> А эти трогали. Это настолько омерзительно, что лишний раз подчеркивает все падение сегодняшнее американской политической системы", – сказал глава РФ.

Вместе с тем Путин назвал будущего главу США умным и опытным политиком. Он обратил внимание, что Трамп способен найти решение проблемам.

Помимо это, Путин подчеркнул, что Россия готова к диалогу со Штатами, в том числе и с администрацией Трампа. Однако администрация действующего президента США Джо Байдена может помешать Трампу в отношениях с РФ, заметил глава государства.

Он также отказался комментировать переговоры Трампа и Байдена, аргументировав решение тем, что не знает, о чем говорили политики.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия готова к нормализации отношений с США, однако не собирается "танцевать танго в одиночку". По его словам, изначально "санкционную гонку" начинала не Москва, а Вашингтон.

Он добавил, что РФ не будет снимать санкции с сенатора от Флориды Марко Рубио, выдвинутого Трампом на пост госсекретаря, пока под рестрикциями США находится глава МИД РФ Сергей Лавров.

Читайте также


властьполитика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика