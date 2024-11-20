Песков сообщил, что горячая линия связи между РФ и США сейчас не используется

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Созданная после Карибского кризиса горячая линия связи между Кремлем и Белым домом в данный момент не используется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что между двумя странами также создана специальная защищенная линия для коммуникации президентов РФ и США, однако по ней сейчас тоже нет никаких контактов, даже экстренных.

Песков рассказал, что лично не знаком с Кэролайн Ливитт, которую избранный президент США Дональд Трамп назначил на должность пресс-секретаря Белого дома. Вместе с тем российский политик выразил готовность к диалогу с коллегой.

"У нас давно не было контактов по линии (пресс-секретарей. – Прим. ред.). Я помню, последний раз со своими коллегами контактировал при президенте Обаме (Бараке. – Прим. ред.). Потом после этого уже добрых отношений у нас не было", – отметил официальный представитель Кремля.

Песков заявлял, что Россия готова к нормализации отношений с Соединенными Штатами, однако не собирается "танцевать танго в одиночку". По его словам, изначально "санкционную гонку" начинала не Москва, а Вашингтон.

Он также добавил, что РФ не будет снимать санкции с сенатора от Флориды Марко Рубио, выдвинутого Дональдом Трампом на пост госсекретаря, пока под рестрикциями США находится глава МИД РФ Сергей Лавров.