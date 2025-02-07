Экс-президент Бразилии Болсонару пообещал вывести страну из БРИКС в случае переизбрания

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Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что если снова возглавит страну, то выведет ее из состава БРИКС, передает РИА Новости.

Такое заявление Болсонару сделал после того, как его главные зарубежные соратники – президент США Дональд Трамп и президент Аргентины Хавьер Милей, сообщили о выходе стран из различных международных организаций.

"Если я снова стану президентом, я покину БРИКС и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ)", – заявил бывший президент.

Болсонару также пообещал, что в случае нового прихода к власти заключит "прочное военное соглашение" с США для борьбы с терроризмом на границе между Бразилией, Парагваем и Аргентиной. Кроме того, он заявил, что позволит разместить в этом регионе военную базу США.

При этом на президентских выборах в Бразилии в 2026 году Болсонару участвовать не будет из-за дисквалификации, наложенной на него избирательной комиссией.

8 января 2023 года в столице Бразилии случились массовые протесты. Сторонники экс-главы государства Болсонару не признали итоги прошедших в октябре президентских выборов. Они атаковали здания парламента и Федерального верховного суда, а также дворец Планалту.

