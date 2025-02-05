В Совфеде заявили, что России невыгодна торговая война между США и Китаем

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Новое торговое противостояние между США и Китаем не принесет пользы ни одной стране, включая Россию. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов в интервью телеканалу "Вместе-РФ".

По его словам, конфликт между Вашингтоном и Пекином негативно скажется на глобальных логистических цепочках, что затронет весь мир.

Сенатор также отметил, что с момента первого торгового противостояния шесть лет назад баланс сил между Китаем и США изменился.

"Китай уже другой. Да и Америка другая. Китай уже значительно сильнее. Он уже отвечает, я бы сказал, более громким голосом", – подчеркнул Денисов.

Китай ввел пошлины на импорт американских энергоресурсов, включая нефть, уголь и СПГ. Они начнут действовать с 10 февраля 2025 года.

Этот шаг стал ответом страны на аналогичное решение Вашингтона. Ранее президент США Дональд Трамп ввел торговые пошлины на товары из Китая в размере 10%. Они вступили в силу 4 февраля 2025 года. Причиной для такого решения власти США назвали тот факт, что КНР якобы поставляет в страну нелегальный фентанил, что привело к смерти десятков миллионов американцев.