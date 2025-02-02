Пошлины Трампа должны поспособствовать переговорам между США и Китаем

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Десятипроцентные пошлины, введенные главой Штатов Дональдом Трампом на товары из Китая, должны поспособствовать переговорам между США и Китаем. Об этом заявил вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс.

"С одной стороны, пошлины – это наказание Китая за то, что он использовал экономику Америки, отправлял в нашу страну наркотики", – сказал он в беседе с телеканалом Fox News.

Вэнс подчеркнул, что переговоры внесут баланс в отношения между странами.

В свою очередь, МИД Китая на решение Трампа призвало Штаты объективно решать проблему с фентанилом, а не угрожать другим странам повышением пошлин.

Кроме того, министерство порекомендовало США сохранять сотрудничество в борьбе с наркотиками и способствовать отношениями государств.

1 февраля США ввели пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики. Товары будут облагаться пошлиной в размере 10%.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объясняла подобное решение тем, что страны поставляли и позволяли распространять в Штатах нелегальный фентанил, что привело к смерти десятков миллионов американцев.