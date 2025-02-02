AFP: ЕС жестко ответит США, если Вашингтон введет пошлины на его товары

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Евросоюз "ответит жестко" США, если Вашингтон введет пошлины на товары из европейских стран, передает AFP со ссылкой на представителя ЕС.

Союз убежден во влиянии пошлин на экономические рост и стабильность, утверждает источник. Однако в случае, если против стран сообщества будут введены "несправедливые" тарифы, на меру последует "жесткий ответ".

Между тем 1 февраля США ввели пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики. Товары будут облагаться пошлиной в размере 10%.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объясняла подобное решение тем, что страны поставляли и позволяли распространять в Штатах нелегальный фентанил, что привело к смерти десятков миллионов американцев.

Вскоре премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что страна вводит ответные импортные пошлины в размере 25% на товары из США.