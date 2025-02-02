Трамп: Канада должна стать 51-м штатом США, чтобы снизить налоги и не платить пошлины

Фото: 123RF/palinchak

Канаде необходимо войти в состав США в качестве 51-го штата, чтобы снизить налоги и не платить таможенные пошлины, заявил американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

"Мы платим сотни миллиардов долларов за субсидирование Канады. Зачем? Нет никакой причины. Нам не нужно ничего из того, что есть у них. У нас неограниченное количество энергии, мы должны сами делать автомобили, у нас больше древесины, чем мы когда-либо сможем использовать", – подчеркнул республиканец.

Трамп добавил, что без огромных американских субсидий Канада перестанет быть "жизнеспособной страной".

"Жестко, но это факт! Поэтому Канада должна стать нашим заветным 51-м штатом. Это означает для народа Канады значительно меньшие налоги и гораздо лучшую военную защиту – и никаких таможенных пошлин", – заключил президент США.

1 февраля США ввели пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики. Товары будут облагаться пошлиной в размере 10%.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объясняла подобное решение тем, что страны поставляли и позволяли распространять в Штатах нелегальный фентанил, что привело к смерти десятков миллионов американцев.

Вскоре премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что страна вводит ответные импортные пошлины в размере 25% на товары из США.