Трюдо: канадцы ошеломлены решением США выбрать их в качестве мишени

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Канадцы ошеломлены решением США выбрать их в качестве мишени. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, комментируя решение американского президента Дональда Трампа ввести импортные пошлины против Оттавы.

"Канадцы немного ошеломлены тем, почему наши самые близкие друзья и соседи выбирают нас в качестве мишени", – цитирует его РИА Новости.

Трюдо считает, что обеим странам нужно вместе решать общие задачи в "других частях света".

Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объясняла подобное решение тем, что страны поставляли и позволяли распространять в Штатах нелегальный фентанил, что привело к смерти десятков миллионов американцев.

США ввели пошлины в размере 25% на канадские товары и в размере 10% – на канадские энергоресурсы. Они будут действовать до того момента, "пока Канада не начнет сотрудничать с США в борьбе с наркоторговцами и в вопросах безопасности границ", говорится в сообщении Белого дома.

Канада же вводит ответные импортные пошлины в размере 25% на товары из США. Трюдо подчеркивал, что импортные пошлины Штатов ограничат доступ Вашингтона к критически важным товарам для безопасности, включая сталь, уран и алюминий.

