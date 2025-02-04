Китай ввел пошлины на нефть, уголь и СПГ из США

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Китай с 10 февраля 2025 года вводит пошлины на импорт американских энергоресурсов, включая нефть, уголь и СПГ. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на указ Госсовета КНР.

"Одностороннее введение дополнительных пошлин американской стороной грубо нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО), не только не способствуя решению внутренних проблем США, но и нанося ущерб нормальному экономическому и торговому сотрудничеству между Китаем и США", – отмечается в указе.

Пошлиной в 10% будет облагаться американская нефть, а уголь и СПГ – в 15%. Кроме того, пошлина в 10% введена в отношении многолитражных автомобилей из США, пикапов и сельхозтехники.

Это стало ответом Пекина на аналогичное решение Вашингтона. Ранее президент США Дональд Трамп ввел торговые пошлины на товары из Китая в размере 10%, так как КНР якобы поставляла в страну нелегальный фентанил, что привело к смерти десятков миллионов американцев.

Вице-президент Штатов Джеймс Дэвид Вэнс отмечал, что такое решение должно поспособствовать переговорам между государствами.

