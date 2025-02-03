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03 февраля, 14:27

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Песков заявил о нежелании РФ вмешиваться в торговые войны США с другими странами

Кремль дистанцировался от торговых войн США с Канадой, Мексикой и Китаем

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дмитрий Песков отказался комментировать введение торговых пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады со стороны президента США Дональда Трампа и ответные угрозы, прозвучавшие в ответ со стороны ближайших соседей Штатов. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Представитель Кремля обратил внимание, что у России "много своих напряженностей", и подчеркнул, что у Москвы "нет ни малейшего желания с этим ассоциироваться и это как-то оценивать". По словам Пескова, разбираться с этой ситуацией и ее последствиями должны те государства, которые принимают в ней непосредственное участие.

Соединенные Штаты ввели пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики. В Белом доме объяснили подобное решение тем, что страны поставляли и позволяли распространять в Штатах нелегальный фентанил, что привело к смерти десятков миллионов американцев.

Вскоре премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что страна вводит ответные импортные пошлины в размере 25% на товары из США. Контрмерами пригрозил и Китай. Посольство КНР в Штатах подчеркнуло, что страна решительно осуждает этот шаг и выступает против него.

В свою очередь, мексиканский лидер Клаудия Шейнбаум после введения пошлин со стороны США поручила министру экономики Марсело Эбрарду задействовать "тарифные и нетарифные меры" для защиты интересов страны.

Позже Трамп подчеркнул, что Канаде необходимо войти в состав США в качестве 51-го штата, чтобы снизить налоги и не платить таможенные пошлины. Он также заявил, что обсудит свое решение с властями этой страны и Мексики 3 февраля. Американский лидер отметил, что указанные государства должны заплатить в связи с введением пошлин. Поэтому от предстоящих контактов он не ожидает "ничего драматического".

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