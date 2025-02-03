Трамп заявил, что обсудит пошлины с властями Мексики и Канады

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Американский президент Дональд Трамп сообщил, что обсудит свое решение о введении пошлин на товары из Мексики и Канады с властями этих стран 3 февраля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова главы Белого дома.

Трамп подчеркнул, что указанные государства должны заплатить в связи с введением пошлин. Поэтому от предстоящих контактов он не ожидает "ничего драматического".

Отдельно президент США прокомментировал свое обещание ввести пошлины на товары из Евросоюза, заявив, что это случится в скором времени. Конкретные сроки он не обозначил.

1 февраля Соединенные Штаты ввели пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики. В Белом доме объяснили подобное решение тем, что страны поставляли и позволяли распространять в Штатах нелегальный фентанил, что привело к смерти десятков миллионов американцев.

Вскоре премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что страна вводит ответные импортные пошлины в размере 25% на товары из США.

Трамп подчеркнул, что Канаде необходимо войти в состав США в качестве 51-го штата, чтобы снизить налоги и не платить таможенные пошлины. Он добавил, что без огромных американских субсидий Канада перестанет быть "жизнеспособной страной".