WSJ: новые пошлины Трампа уже принесли вред американцам

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Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины в отношении Мексики, Канады и Китая уже навредили уровню жизни американцев, даже не успев вступить в силу. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Республиканец указывал, что его нововведение может причинить боль гражданам США, однако в будущем сможет принести стране наступление "золотого века".

Американское же издание пишет, что удар, нанесенный новыми пошлинами, показывает то, что ни одна страна или отрасль не могут чувствовать себя в безопасности.

1 февраля Соединенные Штаты ввели пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики. В Белом доме объяснили подобное решение тем, что страны поставляли и позволяли распространять в Штатах нелегальный фентанил, что привело к смерти десятков миллионов американцев.

Вскоре премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что страна вводит ответные импортные пошлины в размере 25% на товары из США. Трамп же подчеркнул, что Канаде необходимо войти в состав США в качестве 51-го штата, чтобы снизить налоги и не платить таможенные пошлины.

Позже американский лидер заявил, что обсудит свое решение с властями этих стран 3 февраля. Он отметил, что указанные государства должны заплатить в связи с введением пошлин. Поэтому от предстоящих контактов он не ожидает "ничего драматического".