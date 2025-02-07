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Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Китая. Соответствующая информация появилась на портале Белого дома.

"Предоставление беспошлинного режима для определенных товаров из КНР будет прекращено после уведомления президента о готовности систем для полного и оперативного сбора пошлин", – сказано в материале.

Речь идет о товарах, на которые раньше распространялся беспошлинный ввоз по критерию минимальной стоимости (de minimis). Теперь они лишатся такого статуса.

Решение было принято в целях борьбы с поставками наркотических веществ, объяснили в Белом доме.

Ранее Трамп предусмотрел торговые пошлины на товары из Китая в размере 10%. Причиной для такого решения власти США назвали тот факт, что КНР якобы поставляла в страну наркотические вещества, что привело к смерти десятков миллионов американцев.

Китай, в свою очередь, ввел пошлины на импорт американских энергоресурсов, включая нефть, уголь и СПГ. Они начнут действовать с 10 февраля 2025 года.

