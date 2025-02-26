Евросоюз пообещал решительно ответить на пошлины Трампа

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Евросоюз в ближайшее время решительно ответит на обещанные американским президентом Дональдом Трампом таможенные пошлины в 25% на товары из Европы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

В ЕК также прокомментировали слова Трампа о том, что Евросоюз был создан для того, чтобы использовать США. Еврокомиссия отметила, что ЕС является самым большим рынком в мире, который стал "большой удачей для США".

26 февраля Трамп принял решение ввести таможенные пошлины на все товары из Евросоюза в размере 25%. По данным СМИ, в ответ на это Евросоюз собирается ввести пошлины на ряд американских фермерских продуктов, которые содержат запрещенные пестициды. В частности, торговые пошлины могут быть введены на зерновые культуры.

Дональд Трамп также сообщал, что ввел рекордные импортные пошлины против Китая на общую сумму в 600 миллиардов долларов. По его словам, ни один другой президент США не прибегал к таким мерам.