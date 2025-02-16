Financial Times: ЕС планирует ввести пошлины на импорт ряда продуктов из США

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ЕС планирует ввести пошлины на ряд американских фермерских продуктов, которые содержат запрещенные в Евросоюзе пестициды. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на трех европейских чиновников.

"ЕС хочет заблокировать импорт определенных продуктов, созданных по другим стандартам, чтобы защитить своих фермеров, в качестве отголоска двусторонней торговой политики президента США Дональда Трампа. Еврокомиссия на следующей неделе согласится изучить (возможность введения. – Прим. ред.) ограничений не импорт", – говорится в публикации.

Как утверждают журналисты, в первую очередь пошлины могут быть введены на зерновые культуры из США.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что Евросоюз ответит жесткими и соразмерными мерами на "необоснованные пошлины" со стороны США. Она подчеркнула, что страны Евросоюза будут защищать свои экономические интересы.

При этом глава ЕК подчеркивала, что введение пошлин не выгодно ни США, ни ЕС. По ее словам, торговля с обеих сторон составляет 1,5 триллиона евро.