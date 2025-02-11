Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о планах ЕС ответить жесткими мерами на пошлины США

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Евросоюз ответит жесткими и соразмерными мерами на "необоснованные пошлины" со стороны США, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я глубоко сожалею о решении США ввести пошлины на экспорт стали и алюминия из Европы", – приводит ее слова ТАСС.

Глава ЕК также подчеркнула, что страны Евросоюза будут защищать свои экономические интересы.

"Мы защитим наших работников, бизнес и потребителей", – заключила фон дер Ляйен.

В понедельник, 10 февраля, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия.

Американский лидер подчеркнул, что данная мера не предусматривает каких-либо исключений. Республиканец также распорядился ввести новый североамериканский стандарт, по которому импортируемая сталь должна быть "выплавлена и разлита", а алюминий – "выплавлен и отлит" в регионе.