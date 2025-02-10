Трамп репостнул заявление Путина, что Европа "встанет у ноги хозяина"

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Президент США Дональд Трамп репостнул себе на страницу в социальной сети Truth Social новость CNBC с заявлением Владимира Путина о том, что европейские элиты "встанут у ноги хозяина". Об этом сообщает "Газета.ру".

Так российский лидер прокомментировал намерение Трампа ввести пошлины в отношении стран Евросоюза. Путин отмечал, что Европа подчинится главе Штатов благодаря его характеру и настойчивости.

"И все они, вот увидите, – это произойдет быстро, скоро – все они встанут у ноги хозяина и будут немножко помахивать хвостиком. Все это встанет на свои места", – подчеркнул президент России.

Между тем 9 февраля Трамп заявлял, что уже говорил с Путиным насчет урегулирования конфликта на Украине. При этом президент Штатов отказался уточнять дату переговоров и другие подробности.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о диалоге Путина и Трампа по конфликту на Украине. В настоящее время возникает много разных коммуникаций по различным каналам, отметил он.