Путин заявил, что европейские элиты скоро "встанут у ноги Трампа"

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Благодаря своему характеру и настойчивости президент США Дональд Трамп сможет довольно быстро заставить европейские элиты "встать у ноги хозяина", заявил Владимир Путин. Своим мнением он поделился в рамках интервью журналиста Павла Зарубина, фрагмент которого он опубликовал в своем телеграм-канале.

"Я вас уверяю: Трамп с его характером, с его настойчивостью, он наведет там порядок довольно быстро. И все они, вот увидите, – это произойдет быстро, скоро – все они встанут у ноги хозяина и будут немножко помахивать хвостиком. Все это встанет на свои места", – подчеркнул российский лидер, комментируя отношения европейских политиков и нового американского президента.

При этом, по мнению Путина, европейским элитам больше нравился прошлый лидер США Джо Байден. Он напомнил, что политики стран Европы пытались бороться с Трампом и активно вмешивались в политические дела и предвыборный процесс в Штатах, "растерявшись", когда республиканец все же одержал победу на выборах.

Глава российского государства связал это с тем, что Трамп имеет другие представления о том, "что такое хорошо и что такое плохо".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек Европе проблемы после прихода к власти в США Трампа. По его мнению, они уже начались. Так, европейские государства уже пытаются найти выход из сложного положения, в котором они оказались после победы Трампа на президентских выборах в США, подчеркнул политик.