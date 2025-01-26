Лукашенко: приход Трампа станет началом проблем в Европе, а не в Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко счел, что республика не столкнется с проблемами после прихода к власти в США Дональда Трампа. Однако трудности возникнут в Европе, подчеркнул белорусский лидер.

По его мнению, они уже начались. Так, европейские государства уже пытаются найти выход из сложного положения, в котором они оказались после победы Трампа на президентских выборах в США, подчеркнул Лукашенко.

"Он (Трамп. – Прим. ред.) сказал вам (Европе. – Прим. ред.) прямо: "Вы хотите в Украине воевать, так платите не два процента, а пять". И вы в Европе как ужи, как змеюки крутитесь, вертитесь, не знаете, какой найти выход из этого положения", – цитирует белорусского лидера ТАСС.

Лукашенко также признался, что поддерживает Трампа в подобных шагах.

Ранее глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что слова Трампа о Гренландии и Панамском канале должны стать "пинком под зад" для стран Европы, сомневающихся в необходимости выстраивать европейскую систему обороны, которая будет независима от Штатов.

Глава ведомства также выразил надежду, что жесткие формулировки Трампа о присоединении Гренландии и Панамского канала спровоцируют "достаточное потрясение" и заставят европейских лидеров одуматься.

