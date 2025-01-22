Глава Минобороны Франции Лекорню назвал слова Трампа "пинком под зад" для Евросоюза

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Заявление нового президента США Дональда Трампа о Гренландии и Панамском канале должны стать "пинком под зад" для стран Европы, сомневающихся в необходимости выстраивать европейскую систему обороны, которая будет независима от Штатов. Об этом сообщил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню в эфире радио France Inter.

Министр отметил, что с 1960-х годов у многих европейских держав существовал соблазн "встать под ядерный зонтик США". Однако сегодня странам Евросоюза необходимо сделать выбор: перевооружаться и выделять больше средств на обеспечение своей безопасности, определяя тем самым рамки своей автономии, либо тратить эти деньги на покупку американского оружия, увеличивая свою зависимость от Вашингтона.

Лекорню назвал исторической ошибкой закупку европейскими странами оружия у США. Глава французского Минобороны выразил надежду, что жесткие формулировки Трампа о присоединении Гренландии и Панамского канала спровоцируют "достаточное потрясение" и заставят европейских лидеров одуматься.

В конце декабря Трамп заявил об "абсолютной необходимости" для США владеть Гренландией. На фоне этого датское правительство сообщило об увеличении расходов на оборону острова.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде отмечал, что островное государство не продается и никогда не будет продаваться. Он также добавил, что жители не хотят быть ни датчанами, ни американцами.

При этом Трамп разместил в соцсетях кадры, на которых жители Гренландии просят его купить остров. Один из них выразил мнение, что в этом случае улучшится образование и здравоохранение.

После церемонии инаугурации президент США также заявил, что собирается вернуть стране контроль над Панамским каналом. Трамп обратил внимание, что корабли США сильно переплачивают и не обслуживаются, как это требуется.