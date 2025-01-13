Премьер Гренландии Эгеде заявил, что жители острова не хотят быть американцами

Фото: ТАСС/АР/Ida Marie Odgaard

Жители Гренландии не хотят быть ни датчанами, ни американцами. Такое мнение выразил премьер-министр островного государства Муте Эгеде, передает РИА Новости.

По его словам, граждане на самом деле хотят жить в независимой стране. Кроме того, как он утверждает, они желают быть единственными, кто решает их будущее.

Он также указал на желание могущественных стран заполучить Арктику. Однако, по мнению Эгеде, Гренландия может извлечь выгоду из этой ситуации. Островное государство не только может сотрудничать с США, но и налаживать новые контакты с партнерами для обеспечения независимости.

Кроме того, премьер Гренландии указал на открытость островного государства к развитию сотрудничества в области эксплуатации природных ресурсов.

При этом Эгеде отметил, что визит в Гренландию Дональда Трампа на фоне его заявлений о необходимости присоединения острова к США пока не запланирован.

В конце декабря 2024 года Трамп заявил об "абсолютной необходимости" для США владеть Гренландией. На фоне этого датское правительство сообщило об увеличении расходов на оборону острова.

Эгеде заявлял, что островное государство не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп разместил в соцсетях кадры, на которых жители Гренландии просят его купить остров. Один из них выразил мнение, что в этом случае улучшится образование и здравоохранение.

По версии СМИ, высказывания Трампа о присоединении Гренландии связаны с его представлением о политике противодействия России и Китаю. При этом в Кремле с вниманием наблюдают за развитием ситуации с притязаниями США на Гренландию, добавил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

