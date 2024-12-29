WP: слова Трампа о контроле над Гренландией могут быть связаны с противодействием РФ и КНР

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Высказывания избранного президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала связаны с его представлением о политике противодействия России и Китаю. Об этом со ссылкой на источники в окружении нового главы Белого дома пишет газета The Washington Post.

Источник газеты утверждает, что заявления Трампа "связаны общей нитью с всеобъемлющей миссией по противодействию России и Китаю". По его словам, это "не просто пустая болтовня".

"Трамп знает, за какие рычаги дергать и какие есть защитные механизмы, и у него есть власть, чтобы использовать эти рычаги", – высказался собеседник издания.

Ранее Трамп заявил об "абсолютной необходимости" для Вашингтона владеть Гренландией. Он также сообщал о желании вернуть Панамский канал в собственность страны, раскритиковав высокие тарифы, взимаемые за использование канала.

Источники газеты New York Post сообщили, что Трамп всерьез настроен на приобретение Гренландии и Панамского канала, так как считает Штаты империей, которой необходимо расширяться. По их словам, избранный президент США благоволит бывшим лидерам Штатов, которые расширяли территории страны, проводя экспансии на континенте, и считает увеличение территорий страны "наследием, которое не может быть искажено или отнято".

