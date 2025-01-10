Трамп опубликовал видео с просьбами жителей Гренландии купить остров

Фото: truthsocial.com/realDonaldTrump

Избранный президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в соцсети Truth Social кадры, на которых жители Гренландии в бейсболках с надписью Make America Great Again просят его купить остров.

"Благодарю невероятных жителей Гренландии за то, что они так хорошо приняли моего сына, Дональда Трампа – младшего, и других представителей. Мы снова встретимся с вами – скоро!" – написал Трамп под опубликованным видео.

Один из жителей Гренландии, который попал в кадр, выразил мнение, что в случае покупки Трампом острова улучшится образование и здравоохранение.

7 января сын Трампа прибыл в Гренландию на фоне заявлений отца о необходимости для Штатов владеть островом. По версии западных СМИ, он прибыл туда, не чтобы вести переговоры о покупке острова, а для долгой персональной поездки.

В конце декабря 2024 года Трамп заявил об "абсолютной необходимости" для Вашингтона владеть Гренландией. Он также сообщал о желании вернуть Панамский канал в собственность страны, раскритиковав высокие тарифы, взимаемые за его использование.

На фоне этих заявлений датское правительство сообщило об увеличении расходов на оборону Гренландии. Премьер-министр островного государства Муте Эгеде заявлял, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться.

По версии СМИ, высказывания Трампа о присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала связаны с его представлением о политике противодействия России и Китаю. При этом в Кремле с вниманием наблюдают за развитием ситуации с притязаниями США на Гренландию, добавил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

