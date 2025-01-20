Трамп пообещал вернуть контроль США над Панамским каналом

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Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается вернуть стране контроль над Панамским каналом. Он высказался об этом в ходе выступления в центральном зале американского конгресса после церемонии инаугурации.

Глава государства обратил внимание, что корабли США сильно переплачивают и не обслуживаются, как это требуется.

"Китай управляет Панамским каналом, и мы не отдали его Китаю. Мы отдали его Панаме, и мы забираем его обратно", – приводит слова нового американского лидера Life.ru.

Инаугурация избранного президента США состоялась 20 января. Трамп произнес традиционные слова присяги, держа руку на семейной Библии и Библии Авраама Линкольна.

В рамках своей первой речи в качестве главы государства Трамп заявил, что намерен ставить Америку "прежде всего". По его словам, страна сталкивается с внутренним кризисом и катастрофическими событиями за рубежом. Он также заверил, что обеспечит США уважением в мире, укрепит безопасность и сделает вооруженные силы страны сильнейшими в мире.

