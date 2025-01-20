Трамп заявил, что введет режим ЧС из-за обстановки на границе с Мексикой

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Президент США Дональд Трамп планирует указом ввести режим ЧС из-за обстановки на границе с Мексикой. Такое заявление американский президент сделал в ходе своей инаугурационной речи в центральном зале конгресса США.

"Сегодня я подпишу ряд исторических указов, с помощью которых мы начнем полное восстановление Америки и революцию здравого смысла. Во-первых, я объявлю чрезвычайное положение на нашей южной границе <…> и отправлю войска на южную границу", – сказал Трамп.

Инаугурация избранного президента состоялась в ротонде Капитолия 20 января. Трамп произнес традиционные слова присяги, держа руку на семейной Библии и Библии Авраама Линкольна.

В рамках своей первой речи в качестве главы государства Трамп заявил, что намерен ставить Америку "прежде всего". По его словам, страна сталкивается с внутренним кризисом и катастрофическими событиями за рубежом.

Ранее Владимир Путин поздравил Трампа с вступлением в должность президента США. Российский лидер подчеркнул, что страна никогда не отказывалась от диалога с любой администрацией США. Он также назвал мужественным поведение Трампа в нелегкой предвыборной борьбе, а его победу – убедительной.