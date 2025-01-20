Трамп пообещал вернуть свободу слова в США

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Дональд Трамп пообещал вернуть свободу слова в Америке, а также издать указ о прекращении государственной цензуры. Об этом он заявил в своей первой речи в должности 47-го президента США.

"После многих лет незаконных и неконституционных федеральных усилий по ограничению свободы слова я также подпишу указ о немедленном прекращении всей правительственной цензуры и возвращении свободы слова в Америку", – сказал Трамп.

Инаугурация избранного президента состоялась в ротонде Капитолия 20 января. Церемонию вел председатель Верховного суда Штатов Джон Робертс. Трамп произнес традиционные слова присяги, держа руку на семейной Библии и Библии Авраама Линкольна.

В рамках своей первой речи в качестве главы государства Трамп заявил, что намерен ставить Америку "прежде всего". Он также признал, что страна сталкивается с внутренним кризисом и катастрофическими событиями за рубежом.

Ранее Владимир Путин поздравил Трампа с вступлением в должность президента США. Российский лидер подчеркнул, что страна никогда не отказывалась от диалога с любой администрацией США. Он также назвал мужественным поведение Трампа в нелегкой предвыборной борьбе, а его победу – убедительной.