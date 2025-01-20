В США началась инаугурация избранного президента Дональда Трампа

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В ротонде Капитолия началась церемония инаугурации Дональда Трампа на пост 47-го президента США. Мероприятие стартовало в 11:45 по местному времени (19:45 по московскому времени. – Прим. ред.).

Ранее президент США Джо Байден в сопровождении вице-президента Камалы Харрис прибыл для передачи власти новому избранному президенту. После Байдена внутрь помещения также зашел будущий вице-президент США Джей-Ди Вэнс.

Отмечается, что в зале присутствуют американские экс-президенты Билл Клинтон, Джордж Буш – младший и Барак Обама, а также Майкл Пенс, бывший вице-президентом США при первом сроке Трампа. Прибыли основатель Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Марк Цукерберг, гендиректор Apple Тим Кук, президент Аргентины Хавьер Милей, основатель Tesla Илон Маск и другие.

Эта инаугурация станет 60-й по счету в истории США.

Выборы президента США состоялись 5 ноября 2024 года. После Трамп объявил о политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов.

Позже стало известно, что церемонию инаугурации Трампа не посетят глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и украинский президент Владимир Зеленский, поскольку они не получили приглашения. Россию также на мероприятии никто не представляет.