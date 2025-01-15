Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 21:00

Политика

Премьер Венгрии Орбан не поедет на инаугурацию Трампа

Фото: ТАСС/АР/Zoltan Mathe

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не будет присутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января, заявил пресс-секретарь политика Берталан Хаваши.

"В этот день премьер-министр выступит в Будапеште с докладом на конференции, посвященной итогам председательства Венгрии в ЕС во второй половине 2024 года", – цитирует Хаваши портал Telex.

Церемонию также не посетят глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и украинский президент Владимир Зеленский, поскольку они не получили приглашения.

СМИ писали, что инаугурация Трампа может стать мишенью для экстремистов. По данным правоохранительных органов и служб нацбезопасности США, злоумышленники, разочарованные победой республиканца на президентских выборах, могут расценивать мероприятие как "последний шанс повлиять на результаты выборов насильственным путем".

Дональд Трамп стал человеком года по версии журнала Time

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика