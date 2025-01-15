Премьер Венгрии Орбан не поедет на инаугурацию Трампа

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не будет присутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января, заявил пресс-секретарь политика Берталан Хаваши.

"В этот день премьер-министр выступит в Будапеште с докладом на конференции, посвященной итогам председательства Венгрии в ЕС во второй половине 2024 года", – цитирует Хаваши портал Telex.

Церемонию также не посетят глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и украинский президент Владимир Зеленский, поскольку они не получили приглашения.

СМИ писали, что инаугурация Трампа может стать мишенью для экстремистов. По данным правоохранительных органов и служб нацбезопасности США, злоумышленники, разочарованные победой республиканца на президентских выборах, могут расценивать мероприятие как "последний шанс повлиять на результаты выборов насильственным путем".