WSJ: отношения Байдена и Харрис ухудшились после поражения демократов на выборах

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Отношения действующего президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис сильно испортились после проигрыша последней на президентских выборах в этом году, пишет газета The Wall Street Journal.

Источники издания утверждают, что скорый выход Байдена из президентской гонки повлиял на результаты выборов. Якобы сторонники Харрис часто обсуждают это в кулуарных беседах.

В свою очередь, первая леди Джилл Байден еще с 2020 года испытывает неприязнь к Харрис за критику ее мужа на дебатах в 2020 году по программам образования.

При этом на официальном уровне, как пишет газета, в Белом доме отрицают какое-либо охлаждение отношений между политиками. Однако многие сотрудники действующей администрации, которые после победы республиканца Дональда Трампа ищут себе новую работу, описывают текущую рабочую атмосферу как "депрессивную и изнурительную".

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Инаугурация Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне.

Байден уже стал меньше появляться на публике. Недавно он получил необходимое число голосов выборщиков для официального утверждения своей победы. При этом Трамп и Байден уже подписали меморандум, формализующий начало переходного периода по передаче власти.