Маск усомнился в состоянии здоровья Байдена

Фото: 123RF/palinchak

Американский бизнесмен Илон Маск задался вопросом о состоянии здоровья президента США Джо Байдена. Об этом он написал на своей странице в X.

"Байден вообще жив? Кто-нибудь видел его в последнее время?" – ответил таким образом Маск на другой пост, который касался политической активности президента.

Байден стал меньше появляться на публике после победы на выборах президента США республиканца Дональда Трампа. Недавно он получил необходимое число голосов выборщиков для официального утверждения своей победы. При этом Трамп и Байден уже подписали меморандум, формализующий начало переходного периода по передаче власти.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Инаугурация Трампа состоится 20 января в Вашингтоне. На мероприятие республиканец не стал приглашать президента Украины Владимира Зеленского.

