Байден пригласил Трампа в Белый дом и будет присутствовать на его инаугурации

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Президент США Джо Байден примет своего преемника Дональда Трампа в Белом доме до инаугурации и посетит мероприятие. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Я пригласил приходящего президента утром 20 января в Белый дом и я буду на его инаугурации позже тем днем, – это из его статьи. Я считаю, президент пытается руководить своим примером", – приводит ее слова РИА Новости.

При этом в 2021 году Трамп отказался присутствовать на инаугурации Байдена, заявив, что тот одержал победу в результате мошеннических выборов.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов. Его инаугурация состоится 20 января.

После этого Трамп и Байден подписали меморандум, формализующий начало переходного периода по передаче власти. Данное взаимодействие позволяет предполагаемым кандидатам в кабинет начать критически важную подготовку к завершению упорядоченной передачи власти.

