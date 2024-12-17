Политолог Фукуяма: Трамп захочет урегулировать конфликт на Украине за счет ее интересов

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Избранный президент США Дональд Трамп попытается урегулировать конфликт на Украине за счет интересов Киева, сообщает "Радио 1" со ссылкой на беседу политолога Фрэнсиса Фукуямы с изданием Le Point.

"Трамп пообещал, что достигнет мирного соглашения. Это неизбежно произойдет за счет Украины. Украинцы дают понять, что согласятся уступить часть своей территории в пользу России в обмен на членство в НАТО", – приводят журналисты слова специалиста.

По словам эксперта, представители властей Украины будут выступать с требованиями о гарантиях членства в Альянсе. Только при соблюдении этого условия Киев согласится уступить территории.

Однако, по мнению Фукуямы, страны Европы не станут соглашаться на это, поскольку подобные решения приведут к возникновению у них новых обязательств по поддержке. Политолог также предположил, что Трамп презрительно относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Ранее стало известно, что Трамп планирует провести переговоры с Владимиром Путиным и Зеленским. Американский политик отметил, что делает все возможное, чтобы остановить "бойню", которую никто не видел со времен Второй мировой войны.

Трамп добавил, что уже получил сигналы от Украины о стремлении достичь урегулирования конфликта с Россией.